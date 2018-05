CSI Salerno ancora presente per S-Factor Il progetto pilota sperimentale di polisportive sociali

Per la seconda annualità consecutiva, il CSI Comitato Provinciale di Salerno, parteciperà alle attività del dell’iniziativa “G.P.S.S. Giovani per la promozione sociale e sportiva”, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 383/2000.

Il 5 maggio 2018 infatti, il Presidente CSI di Salerno Domenico Credendino, sarà presente a Bologna alla riunione di coordinamento dei referenti territoriali, per un incontro preliminare di pianificazione e per firmare il protocollo di intesa.

“S-Factor – Progetto pilota sperimentale di polisportive sociali” è una opportunità per sperimentare, in ciascuna sede nel proprio contesto territoriale, l’avvio di percorsi di formazione-lavoro che consentiranno di formare nuove figure dirigenziali e, al contempo, per realizzare nuove progettualità nel settore sportivo.

L’obiettivo generale è quello di fare promozione sociale attraverso lo sport, e in particolare sperimentare la figura del promotore sociale sportivo, quale attore in grado ideare una opportuna programmazione educativa e sociale in base alle esigenze del territorio, che consenta di perseguire inclusione e coesione sociale.

M.G.