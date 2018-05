Olympic Salerno, settimana di attesa per gli Allievi In attesa del ritorno dei quarti. Prima squadra di scena domenica a Baronissi

Settimana di sosta forzata per gli Allievi Provinciali dell'Olympic Salerno che dopo il successo per 7-3 nella gara d'andata del primo turno play-off (Quarti di finale) sul Golfo di Policastro, dovranno aspettare il 13 Maggio per rendere visita ai policastresi e consolidare il vantaggio acquisito per brindare alla qualificazione in Semifinale. Le fasi finali dei campionati provinciali, infatti, si fermeranno per dar spazio al "Memorial Simone Gorga e Marcello Vaccaro" in programma nel week-end a Stella Cilento. In campo anche la Rappresentativa Allievi con i tesserati biancorossi Gabriele Imparato Sirica ed Alessandro Pelosi tenuti a riposo dal selezionatore Coscarelli in vista della terza giornata del Torneo delle Province, in programma mercoledì prossimo contro i pari età di Benevento nel Sannio. Intanto mister Rossi ed il fido collaboratore Fabio Dell'Isola hanno lavorato duramente in settimana soprattutto sull'aspetto mentale, tenendo alta la concentrazione in vista della lunga ed insidiosa trasferta. Nel contempo proseguono le attività di Giovanissimi ed Esordienti. I 2003 di Alfredo Serritiello, in formazione sperimentale, cedono 6-3 agli Aquilotti Sarno nel mini-campionato Silver sotto l'egida dell'Opes. I 2005 dopo le nove reti rifilate alla Sanseverinese (poker per Giugliano, una doppietta a testa per Vicari e Zapparoli, acuto singolo di Amendola), consolidano la quinta piazza superando anche l'ostacolo Frank Della Monica (0-3).

Terzultima giornata per il girone F del campionato regionale di Prima Categoria che vede impegnata, senza più obiettivi, la prima squadra dell'Olympic Salerno. L'undici di mister De Sio per la "trasferta" di domenica pomeriggio contro la Polisportiva Baronissi degli ex Bassi, Cretella, Napoli, Siani e Thomas Landi dovrà fare ancora una volta i conti con pesanti assenze per squalifica prima che infortuni di lungo corso: non saranno, infatti, del match sia capitan Acquaviva che Pederbelli il cui campionato si chiude in anticipo visti i tre turni di stop rimediati a seguito dell'espulsione di sabato scorso al termine del confronto perso dai colchoneros con l'Atletico Faiano. I delfini, al cospetto di una squadra in piena bagarre salvezza, hanno l'obbligo morale di riscattare le ultime prestazioni e chiudere dignitosamente la stagione.

M.G.