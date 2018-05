Spes Battipaglia, altro trionfo in coppa Campania I ragazzi di mister Costantino vincono 9-0 con l'Agropoli e si prendono la vetta

Prosegue la marcia trionfale della Spes Battipaglia che, dopo aver disputato un ottimo campionato ben figurando anche a cospetto delle prime della classe, sta onorando la maglia nel girone eliminatorio della coppa Campania mettendo in mostra un calcio spumeggiante nonostante la giovane età dei componenti della rosa. Il merito principale va ascritto non solo ad una società molto organizzata ed ambiziosa, ma anche al tecnico Dario Costantino che, dopo aver vissuto un'ottima annata alla guida dei Giovanissimi della Salernitana (con tre trofei messi in bacheca e la valorizzazione di tanti potenziali talenti del futuro), si sta ripetendo trasferendo i suoi concetti ad un gruppo che lo ha seguito sempre con grande entusiasmo e abnegazione. Ieri la sfida contro l'Agropoli si è chiusa con il risultato di 9-0, un trionfo tecnico, tattico ed agonistico che ha permesso alla Spes di mantenere la vetta del girone con 180 minuti ancora da giocare.

Il risultato finale potrebbe far pensare ad un match a senso unico e facile per i vincitori, ma nella prima mezz'ora di gioco l'Agropoli ha coperto bene gli spazi ed era ordinato dietro la linea della palla. Non a caso la partita si è sbloccata sugli sviluppi di una palla inattiva grazie a un tiro a volo di destro di Matarrese, uno dei migliori in campo in assoluto. A quel punto la partita è cambiata, la formazione cilentana si è riversata in avanti, ma ha subito il raddoppio ad opera di Tedesco anche a causa della marcatura poco attenta degli esterni difensivi avversari. Ad inizio ripresa la Spes non ha abbassato la concentrazione e in più di un'occasione si palesava la capacità di trasformare l'azione da difensiva ad offensiva grazie ad un pressing alto che ha consentito a Tedesco di siglare la terza marcatura che, di fatto, ha chiuso la partita. Si è chiusa in goleada ancora, grazie anche a tante belle azioni corali che hanno esaltato le qualitù di Matarrese, ma in generale di tutti i calciatori che hanno saputo interpretare il match nel modo giusto anche dal punto di vista caratteriale.

Sul 4-0 girandola di cambi da parte delle due squadre, ma la Spes ha continuato a proporre un calcio di livello soprattutto grazie agli esterni che hanno scodellato numerosi palloni al centro, con gol di pregevole fattura e un ottimo approccio anche di chi era partito dalla panchina. "Una grande risposta da parte di tutta la squadra, abbiamo disputato una buona gara e sono molto contento dello sviluppo del gioco e del pressing alto portato sugli avversari. La settimana prossima affronteremo il Roccapiemonte e in questo momento, dopo due vittorie consecutive, dobbiamo tenere alta la tensione ricordando che si riparte da zero e che non abbiamo fatto nulla. Speriamo di continuare così, restano due gare alla fine del girone e vogliamo portare a casa il bottino pieno. Chiuderemo con il derby contro la Battipagliese, cercheremo di preparare entrambe le gare nel migliore dei modi analizzando pregi e difetti" ha dichiarato il tecnico Costantino, capace di bissare il 4-3 col Santa Maria.

Gaetano Ferraiuolo