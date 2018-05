Assago: trionfo della Ginnastica Salerno Nella seonda tappa successo con la Serie A maschile e la B femminile

La Ginnastica Salerno con la serie A Maschile e serie B Femminile trionfa anche nella seconda tappa di Milano.

Ardor e Ginnastica Salerno comandano il campionato di serie B

La Ginnastica Ardor Società cooperativa si aggiudica, dopo quella inaugurale di Arezzo, anche la seconda giornata del campionato nazionale di serie B di Artistica maschile a Milano. Francesco Chiarion, Giulio Pagnacco, Luca Lazzari, Niccolò Bosio e Davide Marcato, con il punteggio complessivo di 146.900, hanno tenuto a distanza la Junior 2000, seconda a quota 146.600, e la Ghislanzoni GAL, terza con 144.950. Giù dal podio di giornata troviamo l’Aurora con 143.050. A seguire le altre otto società di quella fantastica dozzina capace di far divertire il pubblico del Mediolanum Forum di Assago, in una gara ricca di colpi di scena. La classifica di Campionato invece – data dalla somma dei punteggi conquistati nelle due prove - vede invertite le posizioni di Aurora e Ghislanzoni, rispettivamente con 284.400 e 284.000 punti. Comanda la società veneta con il totale di 292.750 punti. Seconda posizione per la Junior 2000 a quota 290.450. Sul fronte femminile si è imposta nuovamente la Ginnastica Salerno di Emily Armi, Rebecca Dotti, Giulia Paglia, Ilaria Tini, Vittoria De Filippi e Andrea Noemi Toscano con il totale di 145.800. Sulla piazza d’onore sale l’Audace con il suo 144.050, sufficiente per respingere l’offensiva delle ragazze della Polisportiva di Fino Mornasco, bronzo con 141.900. Quarta con 137.150 la Fratellanza Savonese. Poi le altre otto splendide realtà, guidate dalla Vis Academy, che hanno saputo scaldare gli animi ed onorare l’evento organizzato dalla Ginnastica Meda e dal deus ex machina Maurizio Allievi. La classifica di campionato è lo specchio di quella di giornata, cambiano solo i punteggi. 286.016 punti per la Salerno, 282.417 per l’Audace e 279.367 per la Polisportiva di Fino Mornasco. Alle premiazioni di oggi hanno partecipato il vice presidente vicario della Federazione Ginnastica d’Italia Valter Peroni, il segretario generale FGI Roberto Pentrella, il consigliere federale Vittorio Massucchi e Massimo Calabrese, presidente della società organizzatrice.

Salerno e Brixia comandano la classifica di giornata e di campionato

Un grande pubblico per un grande spettacolo. Il campionato di Serie A di Artistica maschile e femminile – organizzato dalla Ginnastica Meda per conto della Federginnastica - ha mandato in visibilio gli oltre 8.000 spettatori del Mediolanum Forum di Assago. La seconda prova della massima serie maschile ha visto trionfare di nuovo la Ginnastica Salerno. Dopo il segno lasciato ad Arezzo Nicola Bartolini, Tommaso De Vecchis, il croato Filip Ude, Gianmarco Di Cerbo e Salvatore Maresca raggiungono i 166.000 punti netti validi per la testa della classifica di giornata. Sulla piazza d’onore la Pro Carate con 163.300 punti. Bronzo per la Ginnastica Civitavecchia di Marco Lodadio a quota 161.400. Dietro le ventuno squadre che si sono affrontate sportivamente lungo una giornata interminabile - diretta dallo speaker Fabio Gaggioli - iniziata alle 9.30 del mattino e conclusasi dieci ore dopo. La classifica di campionato vede proprio la società campana in testa con il totale di 326.700 punti seguita da Spes Mestre (pt. 319.850) e Civitavecchia (pt. 317.550). Dal lato femminile il torneo è proseguito da dove si era fermato, ad Arezzo, sempre con la Brixia in testa con 165.000 punti. Giorgia Villa, Asia D’Amato, Elisa Iorio, Francesca Linari, Sofia Busato e Angela Andreoli lasciano il vuoto dietro di loro. Il secondo gradino del podio, invece, se lo dividono Artistica Lissonese e Centro Sport Bollate con 152.700 punti. Nei primi tre posti della classifica di campionato troviamo sempre loro: Brixia (pt. 329.050), Centro Sport Bollate (pt. 302.750) e Artistica Lissonese (pt. 302.250). Un evento studiato ed organizzato nei minimi particolari dalla Ginnastica Meda e dal suo deus ex machina Maurizio Allievi che è stato impreziosito dall’esibizione della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica - composta da Beatrice Tornatore, Elena Varallo, Francesca Majer, Daniela Mogurean e Laura Paris, accompagnate dalla coreografa Federica Bagnera, Arianna Facchinetti e dal fisioterapista Nicola Appella – insieme al ballerino solista del Teatro alla Scala Christian Fagetti.

Maurizio Grillo