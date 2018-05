Quadrangolare del cuore, vince la solidarietà Al memorial "Ciccarelli- De Simone" raccolti i fondi per comprare un defibrillatore pubblico

Ieri al memorial "Ciccarelli- De Simone" si è scritta una bella pagina di cittadinanza attiva a #Salerno, con sano agonismo e ricordando due amici scomparsi sono stato raccolti i fondi che mancavano (ben 360 euro) per comprare ed installare un defibrillatore pubblico nei pressi di Piazza San Francesco. Portiamo avanti la nostra missione di prevenzione ed a breve quindi nascerà la seconda Piazza del Cuore, permettendo a circa 40mila abitanti salernitani di poter raggiungere un defibrillatore pubblico in 5 minuti e poter salvare una vita in caso di emergenza. Saranno formati al primo soccorso ed all'uso del defibrillatore anche alcuni residenti ed esercenti della zona. In campo ha alzato la coppa la squadra dell' A.G.A.S. - Associazione Giovane Avvocatura Salernitana ma a vincere e' stata la solidarietà. Grazie alla Polisportiva Locubia per la disponibilità, a tutti i partecipanti ed agli amici di Antonio Ciccarelli per aver resto possibile tutto ciò. #PiazzedelCuore.

M.G.