Giro d'Italia a Salerno: i provvedimenti del comune Dispositivi traffico e chiusura anticipata delle scuole

In occasione del passaggio del 101° Giro d’Italia a Salerno, previsto per il giorno 12 maggio, il Comune di Salerno ha disposto i seguenti provvedimenti:

Lungo la nuova strada di collegamento Litoranea Via Wenner, Via Wenner, Via S. Allende, Via Clark, Via Leucosia, Tvr Romano, Piazza M. Grasso, Via Trento, Via Posidonia, Via M. Freccia, Via Torrione, Via S. Mobilio, Via S. Baratta, Via Irno, Ponte Rowen, Via Gramsci, dalle ore 6.00 del 12 maggio 2018 è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli;

a far tempo dalle ore 13.00 del 12 maggio 2018 e sino all’avvenuto passaggio della carovana ciclistica è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli.

Qualora si rendesse necessario adottare ulteriori provvedimenti, atti a meglio disciplinare la circolazione e la sosta sulle aree interessate, il Comando di Polizia Municipale è autorizzato a provvedere con immediatezza.

Si raccomanda la cittadinanza tutta di rispettare i provvedimenti esposti per poter accogliere al meglio e senza disagi la carovana rosa che passerà per Salerno.

Considerata l’intensa affluenza che si registrerà in città di appassionati che vorranno assistere all’evento – con conseguenti ripercussioni sul traffico veicolare e sulla mobilità in genere - il sindaco Vincenzo Napoli ha disposto per sabato 12 maggio alle ore 12 la chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado.

