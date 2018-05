VIDEO | Giro d’Italia: grande entusiasmo nel salernitano Un bagno di folla per i corridori accolti con le bandiere granata, una festa in tutta la provincia

Il Giro d’Italia mancava a Salerno da diverse edizioni, e magari proprio questo ha acceso l’entusiasmo dei salernitani, che al passaggio della carovana rosa si sono esibiti in una vera e propria festa che ha coinvolto un po’ tutti, dai bambini ai più anziani. Una bella cartolina di sport, ed una bellissima immagine per tutta la provincia di Salerno, capace di manifestare al meglio ancora una volta tutto il proprio calore. In totale sono stati ben 32 i comuni del salernitano toccati da questa ottava tappa: Sapri, Vibonati, Ispani, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria, Centola, Montano Antilia, Futani, Cuccaro Vetere, Ceraso, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Salento, Omignano, Lustra, Rutino, Perito, Prignano Cilento, Agropoli, Torchiara, Capaccio Paestum, Eboli, Battipaglia, Pontecagnano, Salerno, Pellezzano, Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino. Immancabili le bandiere della Salernitana, esibite con orgoglio al passaggio dei ciclisti, sempre a testimoniare il forte attaccamento che questo popolo ha verso le proprie radici.

La tappa, partita da Praia a Mare (CS), e conclusasi a Montevergine (AV), con ben 209 km percorsi, ha visto trionfare l’ecuadoregno Richard Carapaz. Nella classifica generale Yates resta in maglia rosa con 16″ su Dumoulin e 26″ su Chaves. 4° Pinot a 41″, che scavalca Pozzovivo grazie agli abbuoni. Carapaz sale all’ottavo posto, 11° Aru a 1’12”.

Simone Gallo