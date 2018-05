Olympic Salerno, chiusura col botto Si chiude con un successo esterno la stagione agonistica della prima squadra

Si chiude con un pirotecnico successo esterno la stagione agonistica della prima squadra dell'Olympic Salerno. I biancorossi di Vincenzo De Sio espugnano il "Nuova Primavera" di Bellizzi ed archiviano il torneo 2017/2018 con 46 punti (22 nel girone d'andata, 24 al ritorno), frutto di 13 vittore, 7 segni X e 12 sconfitte. Un equilibrio riscontrato anche in termini realizzativi: 45 reti fatte e 43 subite da Acquaviva e compagni che nell'ultima apparizione stagionale ribaltano nel finale la Simone Fierro. Per l'occasione continuano gli esperimenti di fine campionato in seno ai colchoneros con il debutto dal primo minuto di Avagliano e l'attaccante Emanuele De Simone schierato tra i pali per saggiare le qualità fatte emergere durante allenamenti e gare amatoriali.

Avvio di gara favorevole ai salernitani che sfiorano subito il goal con Condolucci (miracolo di Peluso) e De Fato ma si fanno infilare al primo affondo da Stanzione. Le due squadre giocano senza badare troppo a schemi e le occasioni si susseguono: pericolosi da una parte Alfano e Zoccoli che impegna il reattivo De Simone; Pifano, Acquaviva ed Amato dall'altra ma la difesa picentina regge. Nella ripresa subito girandola di sostituzioni, i ritmi si abbassano sensibilmente ma fioccano i goal. Dopo un bell'intervento di De Simone su Punzi, Trimarco innesca De Fato che non sbaglia e pareggia. Simone Fierro di nuovo avanti con l'inserimento vincente di Falcone poi è D'Amico show. Il jolly biancorosso trafigge nel giro di cinque minuti due volte il portiere avversario con due fendenti dalla distanza, portando per la prima volta i suoi avanti.

A completare l'opera, dopo qualche buona trama a firma Fabio Gatto, ci pensano Bosco che torna al goal con un bel sinistro fa fuori e De Fato che di testa appoggia indisturbato nel sacco il pallone del pokerissimo che gli vale anche il personale titolo di capocannoniere biancorosso con 7 reti realizzate.

SIMONE FIERRO-OLYMPIC SALERNO 2-5

SIMONE FIERRO: Peluso, Zoccoli, Punzi, Chiapparrone, Coccorullo, Alfano, Pellegrino, Stanzione (8' st Malandrino), Abate (1' st Marino), Di Cunzolo, Mannara (3' st Falcone). A disposizione: Trapani, Giordano, De Martino. Allenatore: Bove

OLYMPIC SALERNO: De Simone, Albini, Avagliano (25' st Gatto), Pifano F., Trimarco, Acquaviva, Bosco, D'Amico, De Fato, Condolucci E. (1' st Chiariello), Amato (1' st Panella). A disposizione: Gargano, Paraggio, Contente P. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Benvenuto di Nocera Inferiore

RETI: 6' pt Stanzione (SF), 16' st De Fato, 32' st Falcone (SF), 33' st D'Amico, 38' st D'Amico, 42' st Bosco, 44' st De Fato.

M.G.