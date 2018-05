Olympic Salerno, il Costa d’Amalfi passa al "Settembrino" Allievi ko nella Semifinale play-off d’andata

Si conclude con uno spettacolare 2-3 la gara di andata della Semifinale play-off del campionato Allievi Provinciali tra Olympic Salerno e Costa d'Amalfi. Iniziano col piede giusto i colchoneros di Rossi che assediano la retroguardia costiera con Bove, Caldarelli, Renna e Christian Pelosi ma l'estremo difensore scudocrociato si esalta a ripetzione. Il pressing asfissiante dei salernitani sembra imbavagliare l'undici guidato da Moffa che ha però due assi nella manica. Gli ex Salernitana Domenico Ferrara e Vincenzo Cioffi, reduci dal campionato di Eccellenza con la prima squadra e dalle fasi finali del torneo Juniores Regionale, hanno un altro passo e mettono in seria difficoltà la difesa locale che regge come può fino al 27' quando Cioffi trova i tempi giusti di inserimento, salta un avversario e trafigge Imparato. L'Olympic mostra maturità e poco dopo perviene al pareggio grazie allo scaltro Caldarelli che approfitta di un errore dell'estremo ospite e realizza il goal del pari. Ad inizio ripresa Costa d'Amalfi di nuovo in vantaggio con una magistrale punizione trasformata da Ferrara poi è Bovino, compagno di squadra in Rappresentativa di Pelosi ed Imparato, a realizzare il goal del tris in bello stile. I delfini non ci stanno e si riversano in avanti, mister Rossi si gioca la carta De Vivo ed il bomberino, pur non in perfette condizioni, propizia il goal del 2-3 a firma Fasulo. L'assalto finale non produrrà alcun effetto ma lascia tutto in gioco in vista del ritorno: "Può ancora succedere di tutto - spiega Rossi - dobbiamo tenere alta la concentrazione perchè abbiamo dimostrato di potercela giocare alla grande con una squadra decisamente rinforzata da elementi extra categoria quali Cioffi e Ferrara. I ragazzi hanno dato tutto, venderemo cara la pelle fino all'ultimo". Così in campo: Imparato, Albano (Meola), Ragone (Basso), Renna, Graziuso, Nicastro, Giaquinto (Lanzetta), Pelosi C. (Fasulo), Caldarelli, Pelosi A., Bove (De Vivo).

Nel week-end appena trascorso, hanno giocato anche i Giovanissimi di Alfredo Serritiello: 2-2 con la Sanseverinese nel torneo Silver sotto l'egida dell'Opes. Tre le giornate al termine del mini-campionato di fine stagione.

M.G.