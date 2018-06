I 120 anni della Federazione Italiana Bocce Appuntamento anche a Salerno il 7 giugno a Piazza della Concordia

La Federazione Italiana Bocce compie 120 anni. Il calendario degli eventi legati alle celebrazioni della ricorrenza viene presentato martedì 22 maggio alle ore 11, presso il Salone d’Onore del Coni, alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Bocce Marco Giunio De Sanctis, del Presidente del Comitato Nazionale Olimpico Giovanni Malagò, del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e del Sottosegretario al Pontificio Consiglio Della Cultura Monsignor Melchor Sanchez. I festeggiamenti per i 120 anni della FIB prevedono una serie di manifestazioni a carattere promozionale ed istituzionale, con l’obiettivo di diffondere e comunicare i valori del movimento boccistico, quali la capacità d’inclusione, socializzazione e solidarietà, nonché l’accessibilità della pratica sportiva a tutti, come testimonia il grande successo della Boccia Paralimpica, una disciplina fortemente sostenuta dal nuovo corso federale inserita nel programma dei Giochi Paralimpici di Tokio 2020.

Il primo appuntamento è fissato per il 30 maggio, a Roma, presso i viali di Castel Sant’Angelo, dopo l’Udienza Pubblica con il Santo Padre, in cui una delegazione di dirigenti, atleti e tecnici sarà accolta da Papa Francesco per rendergli omaggio, ricevere la sua benedizione e ascoltare la parola del Pontefice sui valori dello sport quale veicolo di pace e solidarietà. Sempre il 30 maggio, presso la Sala Apollo di Castel Sant’Angelo, verrà presentato nel pomeriggio un volume dedicato ai 120 anni della FIB, che ripercorre la storia di una delle federazioni sportive più antiche d’Italia, con particolare attenzione al 2017, anno di cambiamento e rinnovamento, una straordinaria opportunità per tutti i partecipanti per coniugare sport e cultura.

I successivi appuntamenti saranno il primo giugno a Norcia, in piazza San Benedetto, il 4 giugno a Torino in piazza Castello, il 5 giugno al Porto Antico di Genova, il 7 giugno a Salerno in piazza della Concordia con la prestigiosa conclusione a Macerata, dall’8 al 10 giugno, giorni in cui si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti specialità Raffa. In queste cinque piazze sarà allestita una vera e propria palestra all’aperto dedicata interamente alla dimostrazione delle discipline della specialità dello sport delle bocce (Raffa, Volo, Petanque, Boccia Paralimpica, Bocce per disabili e Beach Bocce) con il coinvolgimento delle scolaresche presenti sul territorio, giornate intrise di cultura, arte e sport. Il gioco delle bocce è una pratica antica e popolare, con una grande funzione sociale. Le bocciofile, così come gli oratori, da sempre costituiscono centri e luoghi di incontro, dove le persone trovano rifugio, aiuto, sorriso, benessere, svago e solidarietà.

Da qui l’accostamento di questo sport al messaggio di Papa Francesco, con la volontà di amplificare il valore etico-sociale della Federazione attraverso una donazione economica da destinare alle parrocchie del territorio interessato per la promozione della pratica sportiva. Molti i partner che hanno deciso di condividere con la Federazione questa iniziativa e di supportarne lo straordinario percorso sociale, tra i quali, la REGIONE LAZIO, RAI RADIO 2, BMW, ADIDAS e CAMPO MARZIO un’eccellenza del made in Italy all’estero quest’ultima, che per l’occasione ha realizzato un’edizione limitata di penne e un cadeau speciale ed esclusivo per il Santo Padre.

Redazione Sport