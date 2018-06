Torneo Acsi over 40: vince la Stick Ace La manifestazione è stata organizzata dalla Scuola Calcio Primavera

La squadra Stick Ace vince la fase invernale della 26^ edizione del torneo di calcio amatoriale Acsi over 40 organizzato dalla scuola calcio Primavera. Nella serata di lunedi i ragazzi di Beniamino Mancuso hanno battuto la Primavera di LudoviCo Lanzilli per effetto del risultato di 2-1 (andata 3-3). Migliore calciatore della finale Marco Di Capua della Primavera. Migliore portiere Massimiliano Parrella (Stick Ace). Orfana dell’ex attaccante della Salernitana Emanuele Ferraro, la Primavera, nelle cui fila milita anche il mister Raffaele Novelli, non è riuscita nell’impresa di vincere il torneo nonostante i favori del pronostico. I gol della gara ad opera di Antonio Natale (Stick Ace) Domenico Villani (Stick Ace) , e Gianluca Marino(Primavera). In questa settimana al via la fase estiva del torneo dalla quale scaturirà l’altra squadra che disputerà la finalissima contro Stick Ace, a metà luglio. La squadra vincente di tale ultima partita avrà accesso alle fasi nazionali Acsi che quest’anno si disputeranno a Gubbio.

M.G.