Il 19 Giugno al 3° Tempo la prima C&N Sport Economy Convention Tra gli ospiti Xavier Jacobelli e autorevoli relatori

Si terrà martedì 19 Giugno prossimo con inizio alle ore 19 presso il Centro Sportivo "Terzo Tempo" di San Mango Piemonte (SA) il primo appuntamento targato C&N Sport Economy Convention. Una tavola rotonda con illustri ospiti tra i quali il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli che vedrà al centro dell'attenzione una serie di focus tematici nevralgici relativo all'ormai sempre più indissolubile binomio tra calcio e finanza. L’attività sportiva è reputata fondamentale per la crescita personale e sociale di ogni ragazzo. C’è necessità di mettere a disposizione della popolazione, delle associazioni sportive e degli imprenditori impegnati nel mondo dello sport, gli adeguati impianti per svolgere le attività sportive, impianti che spesso, soprattutto al sud, se presenti, risultano fatiscenti. Per lo sviluppo infrastrutturale delle attività sportive è fondamentale la presenza degli enti pubblici. La C&N Sport Agency, prima agenzia di consulenza legale e sportiva con sede a Battipaglia e fondata dal dott. Christian Noschese e dall'avv. nonchè allenatore Uefa B Jury Calabrese, ha organizzato, a tal proposito, la “1° Sport Economy Convention“ avente ad oggetto “L’impiantistica Sportiva”.

Ad aprire la seduta in qualità di moderatore sarà proprio il dott. Noschese, responsabile finanziario della succitata agenzia, cui seguirà il saluto di Calabrese. Successivamente parteciperanno al dibattito con argomenti calzanti Matteo Autuori, vice-presidente Coni regionale; Giuseppe Ranieri, referente commerciale Credito Sportivo per la regione Campania; Vincenzo Lamorte, responsabile del servizio commerciale e rete territoriale del Credito Sportivo nonchè Xavier Jacobelli cui spetteranno le conclusioni prima dei saluti e del rinfresco finale. Tra i punti all'ordine del giorno anche il recente bando "Sport Missione in Comune" firmato di ICS ed Anci che mette a disposizione a partire dal 5 Luglio prossimo un mutuo dalla durata di 15 anni fino ad un ammontare di 2 milioni per i Comuni al fine di agevolare ristrutturazioni ed interventi di massa per risanare l'impiantistica sportiva territoriale:

"Il primo Sport Economy Convention mira a diventare nel corso degli anni un appuntamento fisso nel panorama della Provincia di Salerno - ha spiegato Christian Noschese - Grazie anche al Patrocinio del Comune di Battipaglia, del Coni Regionale Campania e del Credito Sportivo, insieme ai nostri sponsor, siamo riusciti in questo progetto ambizioso. Ringrazio i relatori che interverranno, il Terzo Tempo Village, da sempre vicino alle nostre iniziative, ed in particolare il Direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, che si è mostrato subito entusiasta della manifestazione". Un appuntamento, dunque, da non perdere per realtà ed enti sportivi oltre che per i numerosi addetti ai lavori cui la C&N Sport Agency, con i suoi ospiti e relatori, metterà a disposizione un vasto bagaglio di esperienza e strumenti per districarsi al meglio in un aspetto ormai basilare ed imprescindibile per lo sviluppo ed il corretto funzionamento a 360° di una società sportiva.

Redazione Sport