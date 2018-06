Parte il torneo "Picentino Sport Experience" Il comunicato

Calcio, spettacolo ed aggregazione. Sono questi i capisaldi del "Picentini Sport Experience", associazione da domani impegnata con il Torneo di Calcio a 5 in programma a Giffoni Valle Piana. Dopo il successo degli scorsi anni nel campo della gastronomia con il "Picentini Food Experience" nella località di Terravecchia, parte domani una nuova esperienza con al primo posto il calcio a 5, con l'inizio di torneo tutto nuovo ed avvincente pronto a partire domani nella struttura "G. Volpari" di Vassi, frazione di Giffoni Valle Piana. Tanta attesa nelle sedici squadre che calcheranno il prato del campo giffonese ma anche grande spazio riservato ai tornei di bocce, calcio balilla e scopa che sin dal tardo pomeriggio verranno disputati all'interno dell'area polivalente. Non solo competizione ma anche tanta musica e divertimento, con vari spettacoli d'intrattenimento in programma uniti ai quadrangoli d'esibizione di calcio riservati ai bambini e alle donne.

"Sono molto felice ed emozionato di aver avuto la possibilità di poter organizzare un torneo di calcio a cinque nel mio paese - ha dichiarato il presidente dell'associazione "Picentini Sport Experience" Silvio Tedesco -. Sono da sempre innamorato di questo sport e della sua valenza morale più volte passata in secondo piano. Lo spirito della nostra associazione è quello di coinvolgere tante persone di età diverse garantendo divertimento ma soprattutto aggregazione. Desidero ringraziare gli altri soci dell'associazione Alessandro Di Feo, Walter Foglia, i collaboratori Marco Cataldo, Italo Frasca, Francesco Di Vece, Gennaro Cavaliero Giuliana Troisi e Marco Di Maio ma soprattutto il comune di Giffoni Valle Piana e l'associazione di volontariato "Il Gabbiano Onlus" per l'opportunità concessa". La cerimonia d'apertura è in programma domani alle ore 20 con la partecipazione delle diverse autorità locali e il successivo taglio del nastro.

Redazione Sport