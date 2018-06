Scherma, Europei: Gregorio subito out nella sciabola Accoppiamento sfortunato per la salernitana eliminata dalla russa Velikaya

Europeo amaro per Rossella Gregorio, che all'esordio nella competizione continentale è uscita subito di scena. La sciabolatrice salernitana aveva superato agevolmente il girone di qualificazione con sei vittorie in altrettanti assalti. Un avvio che faceva ben sperare ma gli accoppiamenti del tabellone ad eliminazione diretta ha messo la campana subito al cospetto della russa Velikaya.

Avversaria durissima che ha battuto l'azzurra per 15 a 11 cancellando i suoi sogni di podio. Una sconfitta che fa male, giunta troppo presto per una delle grandi protagoniste della Coppa del Mondo che poteva ambire a lottare per una medaglia. Ora l'importante sarà gestire bene il post gara per preparare la gara a squadre di martedì 19 giugno dove la Gregorio, insieme a Vecchi, Gulotta e Criscio va a caccia di uno dei primi due gradini del podio.