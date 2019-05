Sport e sociale, al via la terza edizione del "Salernum Cup" A Mariconda oltre al calcio a 5 anche footvolley e beach volley

Ha preso il via ieri la terza edizione del Torneo Salernum Cup. Quello che punta a diventare un appuntamento fisso delle estati salernitane, sarà un torneo all’insegna delle novità, su tutte la location. Dopo due anni, infatti, gli organizzatori hanno scelto di trasferirsi presso gli impianti sportivi della Parrocchia Maria S.S. del Rosario di Pompei, nel quartiere Mariconda. Non solo una nuova casa però, perché all’abituale competizione di calcio a 5, che richiama tanti calciatori (tra ex professionisti, dilettanti e amatori) di Salerno e provincia, si sono aggiunte due discipline prettamente estive, ovvero il footvolley e il beach volley (quest’ultimo organizzato grazie alla collaborazione del C.S Pastena e del Salerno Guiscards).

A inaugurare il torneo sono stati i bambini della Soccer Academy di Luca Fusco, bandiera della Salernitana, prima che la parola passasse alle istituzioni, presenti per portare i saluti dell’amministrazione comunale, che ha fregiato la Salernum Cup del proprio patrocinio. Sport e integrazione, ma anche sociale e rilancio per un quartiere come Mariconda, le parole dell’assessore allo Sport Angelo Caramanno e quello delle Politiche Sociali, Nino Savastano. Tanta soddisfazione per gli organizzatori Giacomo La Marca, Ennio Iannone, Vincenzo Polverino, Fabio Di Giacomo e Dario Mogavero che puntano a rendere la Salernum Cup un appuntamento irrinunciabile dell’estate sportiva cittadina, anche in virtù dei ricchi premi e dei tanti sponsor che hanno inteso supportare il progetto.

La palla è così passata al campo, dove si sono tenute le due gare inaugurali del torneo (7 gironi da 4 squadre), ed è stato subito spettacolo all’insegna del gol. Jevule Pescheria ha avuto la meglio su Protecnica, 5-4 il risultato finale, mentre Scusate il Ritardo e Ghiaccio Nigro si sono dovuti dividere la posta in palio in virtù del 4-4 al termine di un match spettacolare. La terza edizione della Salernum Cup è entrata nel vivo, e regalerà emozioni fino al 3 luglio.