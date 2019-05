La stella del wrestling "King" Danza special guest a Capri Il salernitano sarà premiato nell'ambito dell'evento “Turismo sportivo, quando vince la passione"

Giuseppe “King” Danza sarà uno degli ospiti speciali del convegno “Turismo sportivo, quando vince la passione" in programma il 5 e 6 luglio presso il Grand Hotel Quisisana di Capri. Il wrestler salernitano riceverà il premio “Record e valori” sia per i traguardi raggiunti a livello sportivo nel wrestling che per l’impegno e la determinazione con cui promuove in Italia la sua attività. «Sono molto soddisfatto di ricevere questo riconoscimento – racconta Danza – in quanto un salernitano sarà premiato per il suo impegno in un ambito molto particolare. Il professional wrestling non è uno sport molto diffuso in Italia, nonostante vi siano diverse federazioni. Essere scelto come unico italiano per rappresentare il wrestling, quindi, rappresenta un grande orgoglio per me». L’evento - che avrà come madrina Barbara D’Urso - sarà strutturato su due giorni: nel primo ci saranno le premiazioni sportive, nel secondo la serata di gala a cui parteciperanno attori, personaggi della musica, dello sport e ospiti speciali. “King” Danza sarà uno dei grandi protagonisti a cui sarà assegnato il premio per i risultati sportivi raggiunti. «La stagione sportiva è andata molto bene. Sono stato campione italiano in carica fino a poco fa. Ho perso il titolo a causa di un infortunio ma sono pronto per tornare. Ho avuto l’opportunità di sconfiggere lottatori come Kenzo Richards e Lyon. Prossimamente ci saranno incontri anche con super star internazionali e l’obiettivo è di conquistare il titolo maggiore, quello della Federazione».

Sport ma non solo. Perché “King” Danza si è contraddistinto anche sul set. «L’esperienza più recente l’ho avuta con i Manetti Bros, partecipando a una puntata de “L’ispettore Coliandro” interpretando la parte del cattivo principale. In quell’occasione ho avuto la possibilità di misurarmi sul set con grandi professionisti ed è stata una bella esperienza. Con “Ammore e Malavita”, poi, siamo stati protagonisti alla Mostra del Cinema di Venezia». Tra le esperienze televisive di Danza figurano anche apparizioni al “Grande Fratello” e a “Quelli che il calcio”, oltre a un’ospitata al Giffoni Film Festival per raccontare la sua esperienza ai giurati.