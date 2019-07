Rugby. La salernitana Giada Franco "vola" in Inghilterra L'atleta originaria di Baronissi indosserà la maglia delle Harlequins Ladies

Dopo aver conquistato l’Italia del rugby diventando uno dei punti fermi della nazionale femminile, Giada Franco si appresta a vivere una nuova, entusiasmante avventura sportiva. L’atleta 23enne originaria di Baronissi ha firmato un contatto di un anno con le Harlequins Ladies, uno dei top club della Premier 15s (massimo campionato femminile inglese). Determinante, ai fini del trasferimento a Guilford, è stata la volontà di Gary Street, coach delle Harlequins Ladies ed ex allenatore della Nazionale femminile inglese che aveva visto giocare la terza linea del Colorno con la maglia azzurra. Merito del trasferimento va anche al director of Rugby biancorosso Nick Scott, filo conduttore tra Italia e Inghilterra. «Sono felicissima di cominciare questa nuova esperienza con gli Harlequins», le parole rilasciate da Giada Franco al sito ufficiale del Colorno. «Sarà un privilegio per me potermi battere nel massimo campionato inglese con indosso la maglia di un club così prestigioso. Vado in Inghilterra con tanta voglia di mettermi alla prova, dentro e fuori dal campo, senza troppe pretese e pronta a lavorare sodo per i miei obiettivi. Vorrei ringraziare personalmente il Rugby Colorno per avermi cresciuta e sostenuta nel corso degli ultimi anni. È stato come avere sempre alle spalle una seconda famiglia su cui contare. Tornerò presto a farvi visita, anche solo per un buon pranzo in Club House e quattro chiacchiere tra fratelli. Per ora posso solo ringraziarvi per questa splendida opportunità e augurarvi un’altra grande stagione». Con la formazione emiliana, tra l’altro, Franco ha conquistato il titolo italiano – il primo della storia del Colorno – nella stagione 2017-2018.