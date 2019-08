Basket, Virtus Arechi Salerno: rinnovo con Visnjic Serie B: il classe '79 si conferma in blaugrana. Il raduno è fissato per il 17 agosto

Dopo l'ingaggio di Alessandro Potì, la Virtus Arechi Salerno ha annunciato la conferma di Njegos Visnjic. Il classe '79, reduce dall'oro con la Nazionale Over 40 ai Mondiali MaxiBasket di Helsinki, resta in blaugrana. "Quella ormai in archivio è stata una stagione davvero emozionante che porterò sempre nel cuore. - ha affermato l'ala-centro di 2 metri - Sono accadute tantissime cose e ciascuna di esse ha un peso specifico rilevante che mi ha permesso di migliorare sotto ogni punto di vista. La società sta lavorando al meglio per allestire un roster competitivo all'interno del quale esperienza e freschezza atletica possano andare di pari passo. Dopo l'epilogo sfortunato con Pescara non ci si è abbattuti, al contrario siamo immediatamente ripartiti con la ferma volontà di concludere l'opera, pur sapendo che non sarà facile perché ci saranno avversari di ottimo livello a combattere per il medesimo obiettivo.

Il cambio in panchina: "Prima di parlare con coach Benedetto ho avuto l'opportunità di confrontarmi con il direttore sportivo Corvo, il quale mi ha spiegato nel dettaglio come avremmo programmato la prossima annata sportiva. Il primo contatto con il nuovo allenatore è stato estremamente positivo, non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui e so che ci sarà da sudare in palestra giorno dopo giorno. Questo è l'approccio giusto perché solo attraverso il sacrificio è possibile raggiungere grandi risultati".

Foto: pagina ufficiale Virtus Arechi Salerno