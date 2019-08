Basket, Virtus Arechi Salerno: ecco Sava Razic Accordo annuale con il classe 2000, nativo di Podgorica: "Sfida entusiasmante"

La Virtus Arechi Salerno ha ufficializzato, in mattinata, l'accordo con Sava Razic. Il classe 2000, nativo di Podgorica, si lega al club blaugrana, partecipante al girone D di Serie B, con un contratto annuale. Cilento Agropoli, Cuore Napoli, Lions Bisceglie e Virtus Cassino e l'esperienza oltreoceano con la First Love Christian Academy Knights (college della Pennsylvania): ecco il percorso in carriera del giovane montenegrino, voluto dal direttore sportivo della Virtus Arechi, Pino Corvo.

"Arrivare alla Virtus Arechi Salerno è una grandissima soddisfazione, perché questo è un club importante che vuole raggiungere obiettivi prestigiosi. - ha affermato Razic - In questi anni la società ha costruito organici di grande caratura, a dimostrazione di quanta voglia di vincere ci sia qui ed ovviamente quest'anno le cose non cambieranno. Il mio proposito è quello di lavorare sodo ogni giorno e diventare un giocatore utile, che possa apportare benefici concreti alla squadra. Avrò la possibilità di allenarmi con giocatori straordinari e starà a me farmi trovare pronto e dimostrare di poter stare su questo palcoscenico. Vincere non è mai facile e richiede un enorme sacrificio quotidiano. Il campionato di Serie B si caratterizza per la grande qualità delle squadre che competono in ciascun girone e di certo anche quest'anno l'equilibrio la farà da padrone. Non vedo l'ora di cominciare e mettermi così a disposizione dello staff tecnico".

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno