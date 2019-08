La Virtus Arechi Salerno giocherà al Palasport di Capriglia Basket, trasferimento nel palazzetto della frazione del comune di Pellezzano per il team blaugrana

Dal PalaSilvestri di Matierno al Palasport di Capriglia. Trasferimento nella frazione del comune di Pellezzano per la Virtus Arechi Salerno, lanciata verso il raduno 2019/2020 in chiave Serie B. Accordo tra il patron del club blaugrana, Nello Renzullo, e il gestore dell'impianto sportivo, Giampaolo Rizzo. Struttura da mille posti a sedere e di qualità quella di Capriglia, distante 4 chilometri da Fratte.

L'obiettivo della Virtus Arechi è stabilizzare se non crescere il numero di appassionati alla palla a spicchi nel territorio, nel capoluogo e nella provincia di Salerno. "Una stagione agonistica nel corso della quale la passione per la palla a spicchi da parte di un pubblico nuovamente desideroso di respirare l’aria dello sport più bello del mondo andrà di pari passo con il desiderio di esprimersi ai massimi livelli, quegli stessi che la Virtus Arechi Salerno ha già dimostrato di poter perseguire e far propri": si legge nella nota diffusa dalla società blaugrana, pronta al campionato di B.

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno