Virtus Arechi, quattro under con la prima squadra "Più di una cantera": il post del club salernitano verso il raduno per la pre-season

La Virtus Arechi Salerno aggiunge Antonio Guariglia, Vincent Naddeo e Mario e Giuseppe Corvo alla prima squadra per il raduno, per l'avvio della preseason. "Più di una cantera": il post del club blaugrana che punta sul settore giovanile con l'obiettivo di renderlo sempre più competitivo, utile anche e soprattutto in chiave prima squadra.

"In continuità con il lavoro mirato sui giovani già inaugurato lo scorso anno, prenderanno parte alla preparazione i classe 2001 Mario e Giuseppe Corvo, a cui si aggiungono Antonio Guariglia (2001, Scuola Basket Salerno) e Vincent Naddeo (2002, Scuola Basket Salerno). - si legge nella nota ufficiale della Virtus Arechi - Necessità di tenere alta la qualità del lavoro giornaliero in fase di preparazione ed opportunità riservata a costoro di lavorare fianco a fianco a giocatori la cui esperienza potrà fungere da volano per un futuro sul parquet che - si spera - possa rivelarsi ricco di soddisfazioni e successi, in ossequio ad un percorso di crescita graduale ed efficace in ogni suo step".