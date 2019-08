Basket, Virtus Arechi: c'è anche Di Domenico al raduno Ingresso in prima squadra per il classe 2004 agli ordini di coach Benedetto

Ulteriore innesto nel gruppo giovani per il raduno della prima squadra in casa Virtus Arechi Salerno. Cristian Di Domenico farà parte del gruppo blaugrana che inizierà la preparazione in ottica campionato a partire dalla prossima settimana, a disposizione di coach Giovanni Benedetto. Il classe 2004 è reduce dall'esperienza con l'ASD Basket Open, club satellite della Virtus Arechi, legato al team del patron Nello Renzullo da tre stagioni nel progetto di valorizzazione e crescita dei giovani del territorio salernitano.

Il profilo di coach Benedetto - Il percorso da coach inizia nel 1988, nel settore giovanile della Viola Reggio Calabria (due finali nazionali con gli allievi e con i cadetti da capo-allenatore. Dal '92 al '95 è assistant di Carlo Recalcati in massima serie. Nel 1995/1996 è l'head coach di Sassari in Serie B con un posto conquistato nei playoff. Esperienze successiva a Potenza (Serie B) e obiettivo playof centrato, di nuovo a Reggio Calabria (responsabile settore giovanile e altri ruoli fino al 2004). Dal 2004 al 2006 è il coach di Catanzaro (Serie B), nel 2008/2009 conquista con Latina la promozione in A2. Nel 2009 è anche il tecnico della Nazionale Universitaria. Nei due anni seguenti, vince il campionato di B con Trapani. Nel 2012/2013 ottiene la promozione in A2 Gold con Matera. Dal 2014/2016 ritorna a Reggio Calabria in A2. A gennaio 2017 si trasferisce a Cento (Serie B) dove ottiene il salto in A2.

