Ginnastica artistica, Bartolini ai Mondiali sognando Tokyo L’atleta della Ginnastica Salerno sarà protagonista in Germania dal 4 al 13 ottobre

Nicola Bartolini, atleta di Ginnastica Salerno è nella lista dei convocati ai Mondiali 2019, che si disputeranno in Germania dal 4 al 13 ottobre.

Tra i cinque ginnasti che indosseranno a Stoccarda la Maglia Azzurra, il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, Giuseppe Cocciaro, ha selezionato l’atleta di origine sarda, finalista europeo al volteggio e al corpo libero, dal 2016 in forza alla squadra salernitana.

Dall’età di 8 anni Nicola Bartolini è sui tappeti nazionali ed internazionali di Ginnastica Artistica Maschile. Ha disputato il suo primo mondiale a 18 anni. Dopo l’infortunio nel 2016, ha iniziato una lenta ed articolata ripresa con la società salernitana. Da allora ha accumulato medaglie in Coppa del Mondo( Croazia) e in Corea, due finalissime agli ultimi Europei (Polonia), due scudetti consecutivi a squadre.

Bartolini è stato indicato come all-arounder insieme ai compagni Ludovico Edalli e Nicolò Mozzato. Scenderanno in gara con uno schema 5-4-3: quattro atleti per attrezzo, con i migliori tre punteggi a concorrere nel totale di squadra.

In palio ci sono nove posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020.