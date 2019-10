Agropoli nella tana della Pallacanestro S. Michele Coach Lepre fissa l'obiettivo:"A Maddaloni per vincere"

La New Basket Agropoli è chiamata ad affrontare Pallacanestro S. Michele, domani sera, sabato 12 ottobre, alle ore 20. Sede della contesa sarà il palazzetto dello sport di Maddaloni. Dopo la bella prestazione presentata contro New Caserta Basket in casa, i cilentani vogliono continuità di risultati. Il roster è disponibile, solo un dubbio c’è sulla presenza di Antonio Lepre, che ha avuto un piccolo problema fisico in settimana.

Questo il pensiero di coach Franco Lepre sul match: «siamo consapevoli di volere i due punti e andremo a Maddaloni per vincere. Affrontiamo una squadra abbastanza giovane, che domenica scorsa ha perso nell’overtime contro Cercola. Una compagine atipica, verso la quale ci dovremo porre in una maniera difensiva diversa dal solito. Baseranno il loro gioco sull’aggressività, sulla bagarre e noi dovremo gestire bene il tutto ed essere capaci di rispondere e stabilire i ritmi di gioco». Quella di domani sarà la prima delle due trasferte