Verso Salerno-Cassino, Parrillo: "Pronti al tour de force" Secondo impegno in campionato per la Virtus Arechi al Palasport Carmine Longo

Tutto pronto per il miniciclo di cinque partite in meno di due settimane per la Virtus Arechi Salerno. Non solo il turno infrasettimanale previsto dopo il turno del weekend, ma anche il recupero - mercoledì 23 - del derby contro Sant'Antimo, rinviato nello scorso fine settimana. Tour de force per il club del presidente Nello Renzullo che ospiterà domani, al Palasport Carmine Longo di Capriglia, la Virtus Cassino, team retrocesso dalla Serie A2 nella passata stagione: "Affrontiamo un avversario di tutto rispetto che verrà a Salerno con l'intento di far sua la posta in palio e dimostrare continuità dopo il successo dello scorso weekend con Bisceglie. - ha affermato l'assistant coach di Salerno, Adolfo Parrillo - La squadra, in questa settimana, ha lavorato con grande abnegazione, al fine di arrivare al top ad un appuntamento che apre un tour de force nel corso del quale saremo chiamati a dimostrare equilibrio, compattezza e spirito di sacrificio. Il match con Nardò ci ha fornito importanti indicazioni che hanno evidentemente caratterizzato il lavoro in palestra di questo arco temporale in cui giocoforza non siamo scesi in campo: sappiamo di poter migliorare ancora, il gruppo è predisposto al sacrificio e le sensazioni non possono che essere positive".

Serie B - Terza Giornata (Designazione arbitrale)

Virtus Arechi Salerno - BPC Virtus Cassino

Arbitri: Pierluigi Marzo di Lecce, Cosimo Schena di Castellana Grotte (BA).