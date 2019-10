Basket, Serie B: Salerno, vittoria comoda su Cassino (85-64) La Virtus Arechi vince al Palasport Carmine Longo di Capriglia: mercoledì il derby con la Scandone

La Virtus Arechi Salerno non sbaglia e riparte con un successo dopo il rinvio del secondo match di campionato. La squadra blaugrana ha superato la BPC Virtus Cassino con il risultato di 85-64 al Palasport Carmine Longo di Capriglia. Parziali di 23-16, 17-17, 26-18 e 19-13: allungo decisivo nel terzo quarto per la squadra di coach Giovanni Benedetto. Dominio a rimbalzo e per assist contro il club laziale. Mercoledì, per il girone D di Serie B, turno infrasettimanale con Salerno che sarà ospite della Scandone Avellino al PalaDelMauro.

Serie A2 (Girone D) - Terza Giornata (Palasport Carmine Longo, Capriglia)

Virtus Arechi Salerno - BPC Virtus Cassino 85-64

Parziali: 23-16, 17-17, 26-18, 19-13

Salerno: Leggio 16, Cantone 16, Diomede 15, Potì 11, Tortù 10, Gallo 6, Czumbel 5, Visnjic 4, Babacar 2, Guariglia, Naddeo , Corvo. All. Benedetto.

Cassino: Lasagni 13, Fioravanti 13, Cecchetti 11, Rovere 9, Callara 8, Liburdi 6, Magini 2, Puccioni 2, Manzo 0, Lauria.