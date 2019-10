Hockey pista. La Roller Salerno vince all'esordio in Coppa La società salernitana espugna 5-3 la pista dell'Hp Matera, vittoria anche per l'Under 11

Inizia con il piede giusto la stagione della Campolongo Hospital Roller Salerno nel settore dell’hockey su pista. La società cara al patron Gianfranco Camisa si è aggiudicata con il risultato di 5-3 il match di Coppa Italia disputato domenica sera sulla pista dell’Hp Matera. Avanti 3-1 nella prima frazione di gioco, la compagine salernitana ha subìto il ritorno dei padroni di casa che hanno sono riusciti ad agguantare il pari. Sul 3-3 i ragazzi allenati da Massimo Giudice e Alfonso Rotolo si sono riorganizzati, mettendo nuovamente la testa avanti e chiudendo l’incontro sul 5-3. «Vincere qui non è mai semplice contro una squadra che si è rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Sono soddisfatto per questa prima partita», il commento del responsabile dell’area tecnica Massimo Giudice. Le reti della Ch Roller Salerno sono state siglate da Giuseppe Giudice (doppietta), Francesco Di Concilio (doppietta) e Francesco Sabetta.

Vittoria anche per la formazione Under 11 che, prima del match di Coppa Italia, ha affrontato in amichevole i pari età del Matera. I piccoli hockeisti salernitani hanno giocato una buona partita, dimostrando di avere già una buona organizzazione di squadra. Da registrare l’esordio di due ragazze che faranno parte dell’organico della formazione Under 11.