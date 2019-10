Jomi Salerno, ottimo avvio in attesa dei big match Sabato le campionesse d'Italia faranno visita al Casalgrande Padana

Tre vittorie in altrettante sfide. Successi netti che confermano la forza dell'organico e la voglia di stupire ancora della Jomi Salerno. E' caccia al quarto titolo consecutivo. L'ottavo della storia. Le ragazze allenate da Neven Hrupec sono partite come meglio non si poteva. Hanno lanciato subito un chiaro messaggio a tutte le rivali. Salerno ha ancora fame di vittorie.

Sabato le campionesse d'Italia saranno di scena al Pala Keope di Casalgrande Padana in provincia di Reggio Emilia. Le reggiane non vivono un buon momento. Sono ferme a quota 1 punto in classifica e la sfida con le campionesse tricolori non arriva nel momento migliore. Proprio per questo, però, le campane non devono far l'errore di prendere questa trasferta a cuor leggero. Il divario nella classifica dei valori da mettere sul rettangolo di gioco c'è ed è molto ampio, ma guai a dare fiducia ad un gruppo giovane come quello allenato da Matteo Corradini.

Bisognerà provare a giocare una buona pallamano anche per migliorare i meccanismi in vista dei match più complicati come quello del prossimo mese quando Gomez e compagne faranno visita alla Pallamano Mestrino che per ora guida la classifica con 8 punti a punteggio pieno proprio davanti alla Jomi Salerno.