Jomi Salerno, c'è già il primato Dopo quattro partite le campionesse d'Italia sono a punteggio pieno avendo già riposato

La sfida contro il Casalgrande Padana era un test importante soprattutto per vedere a che punto era l'intensità e l'attenzione all'interno dei match. Le giovani rivali, al cospetto delle campionesse d'Italia, hanno sfoderato una grande prestazione partendo fortissimo. Il Palakeope è stato comunque terreno di conquista per le campane che alla fine si sono imposte per 25 a 21 ma non senza soffrire.

Squadre vicinissime soprattutto nella prima frazione di gioco terminata 13 a 12. Nel finale, dopo che le padrone di casa hanno tenuto duro fino al 21 pari, è salita in cattedra l'esperienza e la superiorità tecnico tattica della Jomi Salerno che non ha concesso più nulla chiudendo con quattro reti un match che regala il primato.

Dopo quattro partite la squadra di mister Hrupec è già in testa avendo agguantato Oderzo, Brixen e Mestrino a otto punti con le ultime due che devono ancora riposare. Adesso pausa di due settimane prima di tornare in campo il 10 novembre tra le mura amiche contro Cassano Magnago.