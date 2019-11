Basket, la New Basket Agropoli non vuole fermarsi Domenica (palla a due ore 18) i delfini in trasferta a Venafro. Coach Lepre: "Fiducia nei ragazzi"

Conto alla rovescia per la New Basket Agropoli, che affronterà in trasferta il Basket Venafro nella quinta giornata della prima fase del girone A di Serie C Gold: palla a due domenica alle 18. La compagine cilentana prima in classifica con 8 punti, in condominio con il Forio, non vuole fermare il suo percorso, finora, netto.

La sosta ha permesso di smalitere gli acciacchi. Coach Lepre ha tutti i cestisti a disposizione. “Venafro è un’ottima squadra, che finora ha perso solo contro il Bellizzi. Possono contare su Pignalosa, Pesic e Barreiro, che sono ottimi giocatori. Il nostro obiettivo è giocare bene e portare a casa il risultato. Sappiamo bene che il Venafro, soprattutto in casa, è difficile da battere, ma cercheremo di mettergli i bastoni tra le ruote. Ho fiducia nei miei ragazzi, ci sono sia mentalmente, sia fisicamente.” ha commentato il tecnico dei cilentani.