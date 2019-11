La C.H. Roller Salerno non si ferma: battuta anche Matera Coppa Italia. I salernitani vincono 3-2 e agguantano in testa alla classifica il Giovinazzo

Vince ancora la Campolongo Hospital Roller Salerno che supera tra le mura amiche anche il Roller Matera e resta in corsa per la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia. Il 3-2 finale è frutto di una partita al cardiopalma, giocata su buoni livelli da entrambe le formazioni. I ragazzi allenati da Massimo Giudice e Alfonso Rotolo hanno messo in pista tanto cuore e determinazione, riuscendo a conquistare punti pesantissimi per agganciare momentaneamente in testa alla classifica il Giovinazzo (che questa sera sarà di scena in casa dell’Hp Matera) a quota 13 punti.

Eppure la gara non era inizia nel migliore dei modi per la società cara al patron Gianfranco Camisa che, dopo pochi minuti di gioco, era andata sotto per la rete messa a segno da Giovanni Antezza. La reazione dei salernitani, però, non è tardata ad arrivare: ci ha pensato capitan Di Concilio a riprendere la formazione lucana e a riportare il risultato in parità.

Nella ripresa è stato nuovamente Di Concilio a trovare la via del gol, mettendo in discesa la gara per i salernitani che a quattro minuti dalla sirena hanno trovato il 3-1 con Esposito. Il Roller Matera, però, è riuscito subito a tornare in partita con Cellura che ha siglato il 3-2, rendendo vibranti ed emozionanti gli ultimi minuti del match.

Nel prossimo incontro la Campolongo Hospital Roller Salerno sarà di scena sulla pista dell’Estrelas Molfetta, mentre il Giovinazzo effettuerà un turno di riposo.