Italrugby femminile, Franco titolare contro l'Inghilterra In panchina l'altra campana Lucia Cammarano

Dopo il pareggio a L'Aquila contro il Giappone, secondo test match per l'Italrugby femminile. l CT azzurro Andrea Di Giandomenico ha affidato ad Elisa Giordano, 38 presenze con la Nazionale, il ruolo di capitano. Confermata anche la salernitana Giada Franco, una delle stelle della squadra, che gioca proprio in Inghilterra con le Harlequins Ladies. In panchina, invece, Lucia Cammarano che, dopo lòa buona prestazione contro le nipponiche, dove per altro ha realizzato anche una meta, sarà utile a gara in corso.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 90 caps)

14 Maria MAGATTI (CUS Milano, 29 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana R. Padova, 52 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 38 caps)

11 Camilla SARASSO (CUS Torino, 4 caps)

10 Micol CAVINA (Arredissima Villorba Rugby, 4 caps)

9 Sofia STEFAN (Valsugana R. Padova, 51 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova, 38 caps) - Capitano

7 Giada FRANCO (Harlequins Ladies, Inghilterra, 12 caps)

6 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949, 22 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana R. Padova, 13 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 17 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana R. Padova, 64 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rannais, Francia, 53 caps)

1 Silvia TURANI (HBS Colorno, 11 caps)

A disposizione

16 Giulia CERATO (Valsugana R. Padova, 1 cap)

17 Michela MERLO (Rugby Mantova, 4 caps)

18 Sara TOUNESI (HBS Colorno, 11 caps)

19 Valentina RUZZA (Stade Francais, Francia, 30 caps)

20 Lucia CAMMARANO (Rugby Belveneroverdi, 21 caps)

21 Francesca SGORBINI (HBS Colorno, 1 cap)

22 Laura PAGANINI (CUS Milano, 1 cap)

23 Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina, esordiente)

La direzione di gara del match è affidata alla scozzese Hollie Davidson.