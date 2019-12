Hockey su pista. Le semifinali di Coppa al PalaDirceu di Eboli La Ch Roller Salerno cerca il pass per la finale. Sabato l'esordio contro il Valdagno

La Campolongo Hospital Roller Salerno organizzerà il concentramento per la semifinale B della Coppa Italia di serie B. Dopo aver conquistato il primo posto nel girone I, la società del patron Gianfranco Camisa ha vinto la concorrenza degli altri club nella corsa a voler organizzare l’evento. Le partite si terranno il 14 dicembre e metteranno in palio l’accesso alla finale della manifestazione tricolore di categoria. Il club salernitano, a causa dell’indisponibilità del proprio palazzetto (il PalaTulimieri era già impegnato per altro evento), ha ottenuto il via libera dalla Federazione a organizzare il torneo al PalaDirceu di Eboli. Il concentramento B vedrà protagoniste, oltre alla Ch Roller Salerno, anche il Valdagno 1938, la Rotellistica Camaiore e il Follonica, formazioni che hanno vinto i gironi F, G e H. Le squadre si sfideranno con formula a eliminazione diretta (3 partite - semifinali + finale - con due tempi da 25’).

Ad aprire le danze alle 15 saranno i padroni di casa della Roller Salerno che sfideranno il Valdagno 1938; alle 17 scenderanno in pista Rotellistica Camaiore e Follonica, mentre alle 21.30 si affronteranno le vincitrici delle due semifinali. «Siamo felici di organizzare un evento di livello nazionale - afferma il presidente del club Giuseppe Giudice -, ne abbiamo fatto richiesta perché riteniamo che ospitare formazioni provenienti da tutta Italia rappresenti un importante strumento per promuovere l’hockey su pista nella nostra provincia e far conoscere il territorio. L’auspicio, naturalmente, è di proseguire il cammino che ci ha visto protagonisti nel girone e di riuscire a conquistare il pass per la finalissima. Invitiamo tutti gli sportivi salernitani e gli amanti dell’hockey su pista a venire al PalaDirceu per vivere una giornata di sport e divertimento».