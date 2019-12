Scherma, Gregorio in pedana a Salt Lake City La sciabolatrice salernitana sarà impegnata sia nell'individuale che nella prova a squadre

A caccia di riscatto dopo l'opaca prova di Orleans. Rossella Gregorio è già negli Stati Uniti, precisamente a Salt Lake City, per disputare la seconda prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile che andrà in scena questo week end. Saranno dodici le azzurre al via.

Oltre alla sciabolatrice salernitana, gareggeranno anche Giulia Arpino, Benedetta Baldini, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Beatrice Dalla Vecchia, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro ed Irene Vecchi, che grazie alla sua posizione nel ranking sarà l'unica delle azzurre a non dover passare dalle forche caudine delle qualificazioni.

Per la Gregorio, che ad Orleans si era fermata al primo turno del main draw, sarà importante fare strada per risalire posizioni nel ranking in vista delle Olimpiadi. Infatti queste gare di Coppa del Mondo servono proprio per capire chi tra le azzurre riuscirà a partecipare alla gara individuale. Domenica spazio alla prova a squadre con la salernitana che sarà affiancata da Ciaraglia, Criscio e Vecchi nella corsa verso il podio.