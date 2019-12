Scherma: Gregorio nel tabellone principale a Salt Lake City Nella seconda tappa di Coppa del Mondo la salernitana ha superato la fase di qualificazione

Tre vittorie e altrettante sconfitte nel girone di qualificazione per Rossella Gregorio nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City negli Stati Uniti. Un cammino che ha permesso alla forte atleta salernitana di continuare la sua corsa verso il main-draw, obiettivo primario in questa trasferta oltre oceano.

La Gregorio, che è stata sorteggiata nel primo turno ad eliminazione diretta contro la turca Erbil, è riuscita a superare l’ostacolo imponendosi per 15 a 7. Una vittoria che le ha dato morale per affrontare l’ultimo assalto di qualificazione contro la Koreana Kim Jihyeon. Sfida impegnativa che ha visto l’azzurra superare il turno per 15 a 13 e accedere al tabellone principale che inizierà questo pomeriggio. La Gregorio se la dovrà vedere contro la rappresentate rumena Pascu, avversaria da non sottovalutare.

Tra le altre azzurre qualificati ci sono la Gargano che sfiderà l’ucraina Voronina, la Battiston che dovrà vedersela con la russa Pozdniakova, la Lucarini che salirà in pedana per affrontare la francese Taillandier e la Vecchi, unica già qualificata grazie alla sua posizione nel ranking, che sfiderà la transalpina Nutcha.

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA FEMMINILE - Salt Lake City, 13-15 dicembre 2019

Tabellone delle 64

Vecchi (ITA) - Noutcha (Fra)

Gargano (ITA) - Voronina (Ukr)

Battiston (ITA) - Pozdniakova (Rus)

Gregorio (ITA) - Pascu (Rou)

Lucarini (ITA) - Taillandier (Fra)



Tabellone delle 64 - qualificazione

Kose (Tur) b. Ciaraglia (ITA) 15-13

Tartakovsky (Usa) b. Criscio (ITA) 15-6

Gregorio (ITA) b. Kim Jiyoung (Kor) 15-10

Battiston (ITA) b. Kim Jihyeon (Kor) 15-13

Gargano (ITA) b. Urano (Jpn) 15-11

Yang (Chn) b. Mormile (ITA) 15-10



Tabellone delle 128 - qualificazione

Ciaraglia (ITA) b. Pastran (Ven) 15-10

Singleton-Comfort (Usa) b. Dalla Vecchia (ITA) 15-12

Criscio (ITA) b Daykin (Usa) 15-8

Eifler (Ger) b. Baldini (ITA) 15-12

Gregorio (ITA) b. Erbil (Tur) 15-7

Battiston (ITA) b. Itzkowitz (Usa) 15-7



Fase a gironi

Rebecca Gargano: 4 vittorie, 2 sconfitte

Rossella Gregorio: 3 vittorie, 3 sconfitte

Martina Criscio: 4 vittorie, 2 sconfitte

Lucia Lucarini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Chiara Mormile: 4 vittorie, 2 sconfitte

Eloisa Passaro. 1 vittoria, 5 sconfitte

Beatrice Dalla Vecchia: 4 vittorie, 2 sconfitte

Benedetta Baldini: 2 vittorie, 4 sconfitte

Sofia Ciaraglia: 3 vittorie, 2 sconfitte

Michela Battiston: 3 vittorie, 2 sconfitte

Giulia Arpino: 1 vittoria, 4 sconfitte



Classifica (184): 74. Mormile (ITA), 80. Criscio (ITA), 87. Ciaraglia (ITA), 97. Dalla Vecchia (ITA), 135. Baldini (ITA), 150. Arpino (ITA), 163. Passaro (ITA).