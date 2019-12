Scherma: Gregorio subito fuori a Salt Lake City Nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile, l'atleta salernitana non brilla in pedana

Ancora uno stop forzato nel primo turno ad eliminazione diretta del tabellone principale. Rossella Gregorio non è riuscita a migliorare il suo percorso rispetto alla prima gara di Coppa del Mondo ad Orleans. A Salt Lake City sperava di fare più strada, di ritrovare l’ebrezza di un percorso lungo che potesse portarla tra le migliori sedici al mondo, ma così non è andata.

La sciabolatrice salernitana si è dovuta arrendere alla rumena Pascu che si è imposta nettamente per 15 a 9. Ma è stato un week end, in attesa della prova a squadre, da dimenticare per l’Italia.

La migliore è stata la Lucarini che dopo l’eliminazione agli ottavi di finale ha concluso al 27esimo posto. Tre posizioni più indietro la Gargano, anche lei out agli ottavi. Ha deluso anche Irene Vecchi, l’unica delle azzurre che non è dovuta passare dalle qualificazioni, subito fuori contro la francese Noutcha. Oggi la gara a squadre con Vecchi, Ciaraglia, Criscio e Gregorio che andranno a caccia del podio.

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA FEMMINILE - Salt Lake City, 13-15 dicembre 2019

Finale

Kharlan (Ukr) b. Qian (Chn) 15-9



Semifinali

Qian (Chn) b. Seo Jiyeon (Kor) 15-14

Kharlan (Ukr) b. Brunet (Fra) 15-9



Quarti

Seo Jiyeon (Kor) b. Noutcha (Fra) 15-14

Qian (Chn) b. Komashchuk (Ukr) 15-11

Brunet (Fra) b. Emura (Jpn) 15-10

Kharlan (Ukr) b. Limbach (Ger) 15-10





Tabellone delle 32

Marton (Hun) b. Gargano (ITA) 15-11

Kharlan (Ukr) b. Lucarini (ITA) 15-9



Tabellone delle 64

Noutcha (Fra) b. Vecchi (ITA) 15-14

Gargano (ITA) b. Voronina (Ukr) 15-11

Pozdniakova (Rus) b. Battiston (ITA) 15-12

Pascu (Rou) b. Gregorio (ITA) 15-9

Lucarini (ITA) b. Taillandier (Fra) 15-10

Classifica (184): 1. Kharlan (Ukr), 2. Qian (Chn), 3. Brunet (Fra), 3. Seo Jiyeon (Kor), 5. Emura (Jpn), 6. Komashchuk (Ukr), 7. Limbach (Ger), 8. Noutcha (Fra). 27. Lucarini (ITA), 30. Gargano (ITA), 74. Mormile (ITA), 80. Criscio (ITA), 87. Ciaraglia (ITA), 97. Dalla Vecchia (ITA), 135. Baldini (ITA), 150. Arpino (ITA), 163. Passaro (ITA).