La salernitana Franco convocata al raduno della Nazionale Le azzurre si ritroveranno a Parma dal 3 al 6 gennaio

Dal 3 al 6 gennaio appuntamento a Parma per la Nazionale italiana femminile. Si tratta del primo raduno del 2020 e sarà una sessione di allenamenti importante visto che dietro l'angolo c'è il trofeo 6 Nazioni dove lo scorso anno, le azzurre si sono classificate al secondo posto dietro la fortissima Inghilterra. Il Commissario Tecnico Andrea Di Giandomenico ha reso nota la lista delle atlete convocate. Tra loro c'è anche la salernitana Giada Franco che, dopo un passato nel Rugby Benevento, ha spiccato il volo ed ora gioca in Inghilterra con Harlequins Ladies. La forte atleta campana vanta già 13 caps in Nazionale ed è una delle atlete di punta nel progetto tecnico di Di Giandomenico.

Di seguito la lista completa delle atlete selezionate.

Silvia ARPANO (CUS MILANO RUGBY, esordiente)

Ilaria ARRIGHETTI (STADE RENNAIS RUGBY CLUB - Francia, 43 caps)

Sara BARATTIN (ARREDISSIMA VILLORBA RUGBY, 91 caps)

Lucia CAMMARANO (RUGBY BELVE NEROVERDI, 23 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA, 1 cap)

Giulia CAVINA (CUS MILANO RUGBY, 5 caps)

Giulia CERATO (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 2 caps)

Giordana DUCA (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 14 caps)

Valeria FEDRIGHI (STADE TOULOUSAIN – Francia, 18 caps)

Giada FRANCO (HARLEQUINS LADIES – Inghilterra, 13 caps)

Lucia GAI (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 66 caps)

Elisa GIORDANO (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 39 caps)

Maria MAGATTI (CUS MILANO RUGBY, 30 caps)

Benedetta MANCINI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA, 1 cap)

Michela MERLO (RUGBY MANTOVA, 5 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (VALSUGANA RUGBY PADOVA, esordiente)

Laura PAGANINI (CUS MILANO RUGBY, 2 caps)

Beatrice RIGONI (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 39 caps)

Camilla SARASSO (CUS TORINO, 6 caps)

Francesca SBERNA (GLOUCESTER CLUB – Inghilterra, 4 caps)

Francesca SGORBINI (RUGBY COLORNO, 2 caps)

Michela SILLARI (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 53 caps)

Erika SKOFCA (VALSUGANA RUGBY PADOVA, esordiente)

Sofia STEFAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA, 52 caps)

Rosanna TIZZANO (AMATORI NAPOLI RUGBY, esordiente)

Sara TOUNESI (RUGBY COLORNO, 12 caps )

Silvia TURANI (RUGBY COLORNO, 12 caps)

Elena VITADELLO (VALSUGANA RUGBY PADOVA, esordiente)