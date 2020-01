Cavese, test in famiglia: doppietta di Russotto Sfida bianchi contro blu. Ripresa martedì con lo sguardo rivolto alla sfida con la Reggina

Test in famiglia per la Cavese. Nel pomeriggio, seduta con due formazioni. A sfidarsi "blu" contro "bianchi" nell'amichevole con la vittoria della prima squadra con il risultato di 6-0. Per i blu a segno Andrea Russotto con una doppietta, Emmanuele Matino, Antonio Matera e Simone Addessi. La ripresa della preparazione è fissata per martedì pomeriggio al "Simonetta Lamberti". La squadra allenata da Salvatore Campilongo ha messo nel mirino la corazzata Reggina, capolista del girone C di Serie C, imbattuta dopo 19 gare e reduce da 11 vittorie consecutive in campionato (i calabresi sono andati ko solo in Coppa Italia di Lega Pro a Potenza).