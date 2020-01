Handball Lanzara, alla Palumbo arriva l'Atellana Il 2020 ricomincia con un match importante alla palestra Palumbo

Riparte il campionato interregionale Senior di Serie B maschile. Col girone di andata archiviato nella prima settimana di Dicembre e che ha visto la Genea Lanzara avere la meglio sull’Endas Capua tra le mura amiche, i salernitani allenati da Nikola Manojlovic ospiteranno l’USC Atellana nella prima gara del girone di ritorno.

La compagine di Orta di Atella ha battuto di misura i salernitani alla gara d’ esordio col finale di 30-29, dopodichè per entrambe le compagini sono arrivati ottimi successi nei rimanenti quattro incontri del girone di andata. Dopo una scia positiva di successi, dunque, le due squadre si riaffrontano, stavolta in casa della Genea Lanzara con il match in programma Domenica 12 Gennaio alle ore 11.30 presso la Palestra Caporale Palumbo.

“Sicuramente sarà una bella partita – dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara – si affrontano le prime due forze del campionato e non potrebbe essere diversamente. Sarà un match combattuto e bello da vedere per le persone che giungeranno alla Palestra Palumbo. Spero che i miei ragazzi faranno una bella prestazione, limitando gli errori commessi nella gara di andata che ci hanno penalizzato negli ultimi otto minuti di gioco, prima dei quali potevamo contare su un vantaggio di sei reti.

Con una squadra rinnovata, particolarmente giovane e al debutto stagionale certi sbagli ci stanno, ora in questi mesi i ragazzi sono cresciuti, hanno lavorato bene nell’ ultimo periodo ed hanno tanto ancora da dimostrare e, al contempo, da migliorare.

La compagine dell’ Atellana – conclude – è una bella squadra, compatta e con tanto carattere, tuttavia mi fido dei miei ragazzi e sono certo che daranno il meglio di loro stessi. Che vinca il migliore”.

L’ appuntamento, dunque, è fissato per Domenica 12 Gennaio con fischio di inizio alle 11.30 presso la Palestra Caporale Palumbo. Il quadro della giornata prevede anche la sfida tra New Capua e Flavioni. Rinviata al 16 Febbraio il match tra Valentino Ferrara ed Endas Capua. Lo scorso 21 Dicembre, invece, è andato in scena un anticipo della terza giornata di ritorno tra Valentino Ferrara e Flavioni, che hanno impattato sul 28-28.