Scherma, la Gregorio al Grand Prix Fie di Montreal La salernitana proverà a risalire posizioni del ranking anche in vista della gara olimpica

Il 2019 non ha regalato grosse soddisfazioni a Rossella Gregorio. La sciabolatrice salernitana vuole ripartire al meglio in questo 2020, provare a scalare posizioni nel ranking e sognare la sua seconda olimpiade. E' una delle colonne del quartetto azzurro ma deve tornare ai fasti di un tempo anche nella prova individuale. Ha tutte le carte in regola per farlo e già nel week end ci sarà la prima occasione per scalare posizioni.

L'appuntamento è il Grand Prix Fie a Montreal in Canada dove la campionessa campana sarà impegnata con le altre compagne di squadra Giulia Arpino, Benedetta Baldini, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Beatrice Dalla Vecchia, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro ed Irene Vecchi. Sabato, mentre la gara maschile vivrà i suoi assalti decisivi, le ragazze saliranno in pedana per le qualificazioni ed entrare nel main-draw è l'obiettivo minimo di molte delle azzurre tra cui anche Rossella Gregorio.