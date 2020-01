La Cavese è super, battuta la corazzata Reggina: 3-0 Al "Romeo Menti" prova strepitosa per gli uomini di mister Campilongo

Nell'anticipo della ventunesima giornata del girone C di Serie C, la Cavese firma una prova splendida al "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. La squadra allenata da Salvatore Campilongo pone fine all'imbattibilità in campionato della corazzata Reggina: 3-0 ai danni dei calabresi, che oggi festeggiano il 106° anno di storia del club.

All'11' è Antonio Matera a realizzare il gol del vantaggio (1-0 alla fine del primo tempo): Nella ripresa, dopo tre sostituzioni operate dagli ospiti, al 52' è Nunzio Di Roberto a firmare il raddoppio su calcio di rigore. Dopo cinque minuti arriva il tris ad opera di Riccardo Spaltro. La Cavese firma l'impresa e vola a quota 25 punti. Prima sconfitta in campionato per la Reggina.

Il tabellino

Cavese-Reggina 3-0

Marcatori: 10' Matera, 51' Di Roberto (rig.), 56' Spaltro

Cavese (4-4-1-1): Kucich (15' D'Andrea); Matino (79' Marzupio), Rocchi, Marzorati, Polito; Spaltro, Matera, Castagna (68' Bulevardi), Russotto; Sainz-Maza (79' De Rosa); Di Roberto (68' Favasuli). All. Campilongo. A disp. Nunziata, D'Ignazio, Galfano, De Luca, Mirante.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando (58' Sarao), Bianchi (66' Sounas), De Rose, Bresciani (45' Liotti); Rivas (45' Bellomo); Corazza, Reginaldo (45' Denis). All. Toscano. A disp. Farroni, Blondett, Gasparetto, Paolucci, Rubin, Mastour, Nielsen.

Foto: pagina ufficiale Facevook Cavese Calcio 1919