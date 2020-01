Esordio con il botto per la C.H. Roller Salerno: Giovinazzo ko Hockey su pista, serie B. I salernitani s'impongono 2-0 in trasferta con Di Concilio e Sabetta

La Campolongo Hospital Roller Salerno inizia nel migliore dei modi anche il suo cammino in campionato. Nella prima partita del girone F del torneo di serie B, i salernitani si sono imposti 2-0 sulla pista del Giovinazzo, confermando i valori ch’erano già emersi in Coppa Italia. I ragazzi allenati da Massimo Giudice e Alfonso Rotolo hanno disputato una prova di carattere e personalità, difendendosi con ordine e concentrazione.

A spezzare l’equilibrio che ha caratterizzato tutta la partita ci ha pensato Francesco Di Concilio che a dodici secondi dal termine della prima frazione ha regalato il vantaggio alla società cara al patron Gianfranco Camisa. Nella ripresa la compagine salernitana ha controllato con ordine e personalità il risultato, trovando il definitivo 2-0 con Francesco Sabetta. «Era molto importante fare risultato su questa pista - il commento del responsabile dell’area tecnica Massimo Giudice -, devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta attaccamento alla maglia e a questo sport. La nostra squadra è composta interamente da ragazzi che vengono ad allenarsi dopo dure giornate di lavoro perché spinti da una grandissima passione. Hanno dimostrato che con il cuore e la determinazione si può sopperire anche a qualche allenamento in meno nelle gambe». La Campolongo Hospital Roller Salerno tornerà in pista sabato 25 gennaio quando affronterà al PalaTulimieri l’Hp Matera.