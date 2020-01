Scherma, a Montreal Gregorio fermata dalla Brunet La sciabolatrice salernitana ha chiuso al ventiquattresimo posto la gara canadese

Nella prova del Grand Prix FIE di sciabola femminile andato in scena a Montreal in Canada, discreto risultato per Rossella Gregorio. L’atleta salernitana ha chiuso al ventiquattresimo posto la gara canadese, mostrando segni di crescita rispetto alla gara precedente. La forte sciabolatrice campana ha iniziato la sua gara dal girone di qualificazione che ha superato in maniera brillante con cinque vittorie e un solo ko.

La sua avventura nel main draw è iniziata con la vittoria sull’atleta ungherese Varhelyi per 15-8 ma si è fermata subito dopo al cospetto della francese Brunet (15-8). Assalto vinto nettamente dalla transalpina che non ha dato scampo alla Gregorio. Nella classifica finale la salernitana è stata la seconda tra le azzurre, meglio di lei solo Martina Criscio.

GRAND PRIX FIE - SCIABOLA FEMMINILE - Montreal, 11-12 gennaio 2020

Finale

Kharlan (Ukr) b. Nikitina (Rus) 15-7



Semifinali

Kharlan (Ukr) b. Shao Yaqi (Chn) 15-14

Nikitina (Rus) b. Lembach (Fra) 15-6



Quarti

Kharlan (Ukr) b. Balzer (Fra) 15-7

Shao (Chn) b. Stone (Usa) 15-13

Nikitina (Rus) b. Yoon (Kor) 15-7

Lembach (Fra) b. Berder (Fra) 15-10



Tabellone dei 16

Stone (Usa) b. Criscio (ITA) 15-9



Tabellone dei 32

Criscio (ITA) b. Gkountoura (Gre) 15-11

Brunet (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-7



Tabellone dei 64

Tamura (Jpn) b. Lucarini (ITA) 15-10

Zagunis (Usa) b. Arpino (ITA) 15-10

Marton (Hun) b. Mormile (ITA) 15-9

Criscio (ITA) b. Tartakovsky (Usa) 15-12

Pusztai (Hun) b. Vecchi (ITA) 15-7

Gregorio (ITA) b. Varhelyi (Hun) 15-8



Tabellone dei 64 - qualificazione

Au (Hkg) b. Dalla Vecchia (ITA) 15-8

Arpino (ITA) b. Botello (Mex) 15-12

Vecchi (ITA) b. Ciaraglia (ITA) 15-12

Mormile (ITA) b. Sarybay (Kaz) 15-10

Tartakovsky (Usa) b. Battiston (ITA) 15-14

Lucarini (ITA) b. Klein (Fra) 15-12



Tabellone dei 128 - qualificazione

Rifkiss (Fra) b. Gargano (ITA) 15-13



Fase a gironi

Irene Vecchi: 3 vittorie, 3 sconfitte

Lucia Lucarini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Eloisa Passaro: 2 vittorie, 4 sconfitte

Rebecca Gargano: 3 vittorie, 3 sconfitte

Martina Criscio: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Rossella Gregorio: 5 vittorie, 1 sconfitta

Beatrice Dalla Vecchia: 5 vittorie, 1 sconfitta

Sofia Ciaraglia: 4 vittorie, 2 sconfitte

Michela Battiston: 3 vittorie, 3 sconfitte

Giulia Arpino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Chiara Mormile: 3 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (144): 1. Kharlan (Ukr), 2. Nikitina (Rus), 3. Shao Yaqi (Chn), 3. Lembach (Fra), 5. Stone (Usa), 6. Berder (Fra), 7. Yooo Jisu (Kor), 8. Balzer (Fra).

15. Criscio (ITA), 24. Gregorio (ITA), 42. Lucarini (ITA), 50. Arpino (ITA), 54. Mormile (ITA), 58. Vecchi (ITA), 65. Dalla Vecchia (ITA), 71. Ciaraglia (ITA), 84. Battiston (ITA), 97. Gargano (ITA), 111. Passaro (ITA).