Cavese, si ferma Bisogno. Terpie per Addessi Domani test con la Berretti in vista della trasferta di domenica contro la Vibonese

Seduta di allenamento mattutina per la Cavese, agli ordini di mister Campilongo, al "Desiderio" di Pregiato in vista della trasferta di domenica (ore 15) con la Vibonese. Lavoro fisico e con la palla, con seduta tattica nel finale. Germinale e Nunziante hanno lavorato a pieno regime già da ieri con i compagni, Lulli e Guadagno in parte con il gruppo, Addessi ha sostenuto terapie mentre Bisogno non si è allenato a causa di un virus influenzale. Domani, alle 14,30, test con la Berretti di mister Perrella al "Simonetta Lamberti", aperto al pubblico.

Fonte e foto: cavese1919.it