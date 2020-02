Allerta Coronavirus, si ferma il campionato di pallamano Rinviata a data da destinarsi Jomi Salerno-Alì Mestrino

La Federazione Italiana Giuoco Handball ha disposto la sospensione di tutte le attività agonistiche di qualsiasi campionato nelle gare dove sono presenti squadre provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna fino a domenica primo marzo.

La Jomi Salerno, dunque, non scenderà in campo sabato quando era in programma alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo il match contro l'Alì Mestrino. Nei prossimi giorni sarà comunicata dalla federazione la data del recupero contro le venete. Intanto la squadra salernitana si gode il successo in Coppa Italia. Coach Laura Avram ha concesso due giorni di riposo dopo il prestigioso trofeo conquistato al Pala Estra di Siena. “La sosta forzata - afferma il tecnico della compagine salernitana - mi consente di concedere qualche giorno in più di riposo alle ragazze, l'occasione per gestire in maniera diversa il gruppo e di recuperare dal punto di vista fisico. Ci avviciniamo alla fase finale della stagione, ci attendono tre gare molto importanti e non abbiamo nessuna intenzione di farci trovare impreparati”.

Il tecnico della Jomi Salerno si è soffermato poi sulla vittoria in Coppa Italia. “Sono davvero molto felice. La società mi ha affidato un roster di tutto rispetto, una squadra valida e con grande voglia di lavorare. Tocca a me mettere in evidenza le grandi qualità della squadra e di sfruttare nel migliore dei modi le potenzialità di ogni singola atleta. A Siena sono state brave tutte, sono felice per come è andata, sono convinta che continuando su questa strada, con spirito di gruppo ed unione d'intenti ci toglieremo tante altre soddisfazioni”.