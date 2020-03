Ciclo Team Tanagro: solidarietà e senso di responsabilità Solidarietà e senso di responsabilità: arriva il messaggio #distantimauniti

Il Ciclo Team Tanagro mette piede a terra di fronte all’emergenza sanitaria del Coronavirus che sta fermando l’Italia intera ma non perde la speranza circa il futuro e la programmazione della propria attività che, come ogni anno, contempla il settore amatoriale e quello giovanile.

Il territorio del Vallo Di Diano, interessato dalla Granfondo del Tanagro (al momento calendarizzata il 21 giugno), è strettamente attenzionato dalle autorità sanitarie locali e dalle forze dell’ordine per limitare il contagio di Covid-19 e tutelare la salute della cittadinanza.

Seguendo le disposizioni governative ma anche quelle della Federazione Ciclistica Italiana, che ha imposto a sua volta la sospensione dell’attività sportiva sul territorio nazionale fino al 30 aprile, in casa Ciclo Team Tanagro tengono banco la solidarietà e il senso di responsabilità con il messaggio #distantimauniti ma al contempo sono riusciti a raccogliere fondi a favore dell’ospedale Luigi Curto di Polla tramite l’associazione Amodiano.

“Ora è un momento di riflessione, di tutela della nostra salute e di rispetto dei decreti governativi – spiegano in una nota i dirigenti del Ciclo Team Tanagro - che ci impongono di rimanere a casa. Trascorriamo le nostre giornate con un carico di speranza e di positività ma con il gesto solidale a favore dell’ospedale Luigi Curto di Polla vogliamo dare il buon esempio in un momento così delicato per tutti”.