Tiro con l'Arco, estese le qualificazioni olimpiche Tra gli interessati anche due atleti salernitani

Il mondo degli arcieri studia la ripartenza. “Here We Go” è la task force istituita per fronteggiare tutte le questioni sollevate dopo il rinvio di un anno dei Giochi Olimpici di Tokyo che si svolgeranno nel 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il primo problema da affrontare è stato quello delle qualificazioni ai Giochi. Tutti i calendari internazionali hanno dovuto far i conti con la pandemia e quasi tutti i tornei che danno la possibilità di staccare i pass per Tokyo sono stati rinviati. Così il CIO ha deciso di estendere il termine per le qualificazioni al 29 giugno 2021, ultima data utile per cercare di entrare nel lotto degli atleti Olimpici in tutti gli sport. La scadenza finale delle iscrizioni è invece il 5 luglio 2021.



Ovviamente chi ha già ottenuto il pass lo conserverà fino all’inizio delle Olimpiadi di Tokyo e in totale già il 57% delle carte sono state assegnate. Tra queste ci sono anche le due conquistate dall’Italia del tiro con l’arco grazie al quarto posto agli ultimi mondiali di Mauro Nespoli e alla vittoria ai Giochi Europei a Minsk della gara mixed team con Mauro Nespoli e Lucilla Boari. L’Italia dell’arco è quindi già sicura di arrivare in Giappone con un atleta al maschile e una al femminile e quindi anche del posto nel mixed team, competizione che farà il suo esordio olimpico proprio a Tokyo. Gli azzurri avranno la possibilità fino al 29 giugno 2021 di qualificare anche le due squadre per riuscire a volare in terra nipponica con sei arcieri in totale. In corsa ci sono anche i campani Claudia e Massimiliano Mandia, con la prima che a Rio de Janeiro nel 2016 sfiorò la medaglia nella prova a squadre.