Rari Nantes Salerno, rinnova Mislav Tomasic Il centroboa ha firmato un contratto che lo lega al club salernitano per i prossimi due anni

La Rari Nantes Salerno comunica di aver rinnovato per due anni il contratto con il centroboa croato Mislav Tomasic. Giusto riconoscimento per il croato entrato di prepotenza nei cuori dei tifosi giallorossi. Fino a quando è stato possibile giocare, Tomasic ha rappresentato il fulcro del gioco d’attacco della Rari. Con la sua tecnica ed esperienza, e 25 gol all’attivo, ha onorato alla grande il ritorno nella massima serie della compagine salernitana, dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo.

Il presidente Enrico Gallozzi subito dopo la firma: “Abbiamo imparato ad apprezzare le doti umane oltre che atletiche di Mislav Tomasic e d’accordo con il direttore sportivo ed il mister abbiamo raggiunto con lui un accordo biennale.

Abbiamo tanta voglia di riprendere il cammino cominciato la scorsa stagione nella massima serie. Mislav si è integrato benissimo nella nostra squadra e da lui ci aspettiamo che dia un grande slancio a tutto il movimento pallanuotistico della nostra società”.

Soddisfatto il Diesse Mariano Rampolla: “Lo scorso anno abbiamo investito su un centroboa di valore, di esperienza e di grande valore tecnico come Mislav Tomasic, e siamo entusiasti che oggi abbiamo raggiunto con lui l’intesa per il rinnovo per i prossimi 2 anni. Tomasic ha dimostrato in questo campionato tutte le sue doti e sono felice che si sia legato alla Rari, anche perché il 2022 sarà l'anno del centenario e per la famiglia giallorossa sarà un anno molto importante”.

“Mislav e uno dei migliori centroboa del nostro campionato – afferma mister Matteo Citro – lo dimostra ormai da anni. Sarà il fulcro del nostro gioco offensivo ed inoltre dovrà mettere la sua esperienza al servizio dei più giovani”.