Genea Lanzara, richiesta di iscrizione in A2 Il presidente Sica ufficializza la decisione:"Un traguardo che avremmo raggiunto sul campo"

“Durante il lungo stop dovuto all’ emergenza sanitaria abbiamo riflettuto ed abbiamo cominciato ad impostare passo dopo passo le linee guida per il futuro. Siamo certi che, se la stagione non si fosse conclusa anzitempo, questo gruppo avrebbe comunque vinto sul campo, meritatamente, il titolo del campionato di serie B. Per questo abbiamo formalizzato regolare richiesta di reintegro nel prossimo campionato Nazionale di Serie A2. E’ un traguardo assolutamente importante che il club avrebbe comunque raggiunto”.

E’ il Presidente Domenico Sica ad ufficializzare una notizia che era nell’aria già da diverso tempo. La Genea Lanzara, sodalizio che ha chiuso al primo posto il campionato interregionale di Serie B, ha presentato alla Federazione Italiana Giuoco Handball la richiesta di iscrizione alla Serie A2. “Credo che il lavoro minuzioso svolto dal mister Nikola Manojlovic, l’impegno e la passione messi in campo dai nostri giovanissimi ragazzi e la vicinanza dei nostri sponsor meritino un palcoscenico da Serie A. Insomma, guardiamo avanti e cominciamo a gettare le basi per la prossima stagione dove è nostro intento continuare a puntare sul gruppo giovane che si è ottimamente comportato in questa annata sportiva con l’aggiunta di giovani talenti con maggiore esperienza. Un altro obiettivo primario sarà quello di puntare anche sui campionati giovanili e di incrementare numericamente il nostro serbatoio di giovani leve. Ci rimbocchiamo le maniche e lavoreremo duramente per toglierci tante altre soddisfazioni”.

Non manca il tributo del Presidente a tutti coloro che in questa annata sportiva hanno supportato la squadra, usando il dizionario dei buoni sentimenti, delle emozioni migliori e della bellezza delle relazioni.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino quest’anno, i tifosi, le splendide famiglie dei ragazzi, gli appassionati di pallamano ed un ringraziamento speciale va al nostro title and main sponsor Genea Consorzio Stabile, nonché a tutti gli altri sponsor per aver avuto fiducia nel nostro progetto ed aver dato consistenza, credibilità e serietà al nostro operato. Mi auguro di poter continuare, insieme, a scrivere pagine sportive importanti”.