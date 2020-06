Arechi Salerno, nessun dubbio: "Corvo è il direttore sportivo" Il battipagliese resta nell'organigramma della società partecipante al torneo di Serie B

Nei giorni scorsi Pino Corvo sembrava pronto a sposare il nuovo progetto della Juvecaserta in Serie A2 salutando la Virtus Arechi Salerno dopo tre ottime stagioni. Nel primo pomeriggio, il club blaugrana - con un comunicato - ha spazzato via i rumors di uscita dal ruolo di direttore sportivo per il battipagliese: "Pino Corvo fa e farà parte sempre del progetto Virtus Arechi Salerno in quanto non è un elemento aggregato, ma è una parte imprescindibile di questo sodalizio ed è al contempo troppo ridicolo e scontato mettere a tacere voci che vorrebbero Corvo già impegnato altrove e quindi lontano dal progetto Virtus", si legge nella nota della Virtus Arechi.

Toni decisi per certificare la prosecuzione del rapporto tra Corvo e il team salernitano: "Pino Corvo è il primo e indiscutibile riconfermato del progetto di patron Nello Renzullo. La Virtus Arechi Salerno riconferma il benvenuto al proprio ds Pino Corvo augurandogli di lavorare in modo professionale ed egregio, così come ha fatto fino a questo momento. Pino Corvo non "fa parte" della Virtus Arechi Salerno, bensì Pino Corvo insieme al Patron Nello Renzullo ed a tutti i suoi appassionati collaboratori: è la Virtus Arechi Salerno".